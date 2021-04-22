Минтранс запросил 2,5 млрд руб. допсубсидий на авиаперевозки с Дальнего Востока

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ запросил 2,5 млрд рублей дополнительных субсидий на авиаперевозки жителей Дальнего Востока в центральную часть РФ. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Илья Белавинцев.

В начале этого года правительство расширило программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, сделав ее доступной не только для льготных категорий граждан, а для всех жителей ДФО, напомнил Белавинцев, выступая на совещании в Совете Федерации в четверг. Для этого вдобавок к 5,8 млрд руб., заложенным в госбюджете на 2021 год, власти выделили еще 5 млрд руб.

"Предвосхищая вопросы, что не по всем маршрутам были направлены средства – да, действительно, средств хватило не на все маршруты. Сейчас приоритетной задачей является выделение дополнительных средств. Сумма определена – это порядка 2,5 млрд рублей", - сказал Белавинцев.

По его словам, "направлены соответствующие обращения и разработаны соответствующие проекты постановлений, которые позволят оперативно довести эти средства до людей".