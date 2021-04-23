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ГИБДД подготовила проект новых правил дорожного движения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект новых правил дорожного движения (ПДД).

По данным издания, в этот перечень войдут мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере, отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков, использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер, а также защитные пленки на фарах.

"Подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый "перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" (является приложением к ПДД). При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектором оформляется протокол по ст.12.5 КоАП (от штрафа в размере 500 руб. до лишения прав).", - говорится в публикации.

Газета отмечает, что прежний перечень был признан экспертами и МВД неактуальным из-за ссылок на устаревшие нормативы.

"В данный момент проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках "регуляторной гильотины". Предположительный срок вступления в силу поправок - 1 марта 2022 года", - отмечает "Коммерсант".

Большинство новых запретов взяты из техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 2011 года", следует из публикации.

ГИБДД

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