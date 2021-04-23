Мемориальные доски в честь Ким Чен Ына и Ким Чен Ира открыли во Владивостоке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Памятные доски в честь визитов во Владивосток лидеров КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира в Приморье открыли в пятницу на здании железнодорожного вокзала города, передал корреспондент "Интерфакса".

На памятных досках указаны даты, когда северокорейские лидеры останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока: 23 и 24 августа 2002 года - Ким Чен Ир, 24 и 26 апреля 2019 года - Ким Чен Ын.

В торжественной церемонии участвовали представители генконсульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации Владивостока.

Зампред правительства Приморья Константин Шестаков напомнил, что региону неоднократно выпадала честь и ответственность встречать руководителей КНДР. Он также выразил надежду на активное развитие двусторонних отношений.

25 апреля Ким Чен Ын 2019 года впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры проходили во Владивостоке в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

В июне 2019 года на территории загородного комплекса "Лесная заимка" была открыта памятная доска в честь визита во Владивосток Ким Чен Ына и его встречи с Путиным. Эта памятная табличка установлена напротив другой мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира летом 2002 года.