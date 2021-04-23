Путин и Лукашенко не обсуждали слияние двух стран на встрече в Москве

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшиеся накануне в Москве, не преследовали цель выйти на некие прорывные решения, приоритет был отдан экономическому взаимодействию, тема слияния двух стран не затрагивалась, сообщили в Кремле.

"Достаточно длительные были переговоры, был рабочий проговор тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием, говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях, в энергетике, по другим сферам, но в основном торгово-экономическое сотрудничество", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Он подчеркнул, что "это текущие дела, цели выйти на прорывные договоренности не стояло, это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений".

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли тема слияния России и Белоруссии в одно государство. "Вопрос слияния государств в одно - нет, а вопросы интеграции - это же постоянный процесс, живой механизм - они постоянно на повестке дня", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, тема российской военной базы в Белоруссии также не поднималась на переговорах. "Нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Переговоры Путина и Лукашенко 22 апреля продлились почти четыре часа. В ходе встречи президенты затронули вопросы интеграции в рамках Союзного государства, а также взаимодействие Москвы и Минска в разных сферах, в том числе по линии спецслужб.