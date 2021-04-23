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Мишустин осмотрел строящуюся в Чечне школу-интернат

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Чечню осмотрел строящуюся специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта.

В сопровождении вице-премьера Юрия Трутнева, полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки, главы Чечни Рамзана Кадырова глава правительства осмотрел помещения, в которых после завершения строительства будут располагаться учебные классы и жилые комнаты.

Также он пообщался с родителями детей, которые будут ходить в эту школу после ее открытия, которое запланировано на 1 сентября.

В школе смогут обучаться 198 детей.

Премьеру также была проведена презентация специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей с задержкой психического развития, строительство которой также закончится в текущем году.

Там же Мишустину рассказали и о строящейся средней общеобразовательной школе в Грозном на 1224 места. Ее также планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября. Как отметил премьер, открытие этой школы позволит приблизиться к окончательному решению проблемы трехсменного обучения в Чечне.

Всего в Чеченской Республике 544 школы, численность учащихся - 298 458 человек (в городских поселениях - 117 513 человек, в сельской местности - 180 945 человек). При этом в двухсменном режиме обучаются 103 414 человек, в трехсменном - 9779 человек.

В Чеченской Республике проживает 1326 детей-инвалидов с задержкой психического развития, из которых 694 обучается в общеобразовательных организациях и 632 обучается на дому, и 780 детей-инвалидов с нарушением интеллектуального развития, из которых 312 обучается в общеобразовательных организациях, а 468 обучаются на дому.

До принятия решения о строительстве вышеуказанных школ в республике отсутствовали учреждения для детей с нарушением интеллектуального развития и функционировала только одна школа-интернат для детей с задержкой психического развития на 96 ученических мест.

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