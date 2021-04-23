Чечня получит 3,75 млрд рублей для бюджетной сбалансированности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Об этом он рассказал на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым.

По словам Мишустина, правительство поддержит все программы развития, которые есть в Чеченской Республике.

Премьер также отметил, что ему очень понравились объекты в Грозном, которые он посетил в пятницу, особенно Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Также Мишустин осмотрел строящуюся специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта.

Премьер РФ и глава Чечни также посетили мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова и музей, где размещён рабочий кабинет первого президента республики.