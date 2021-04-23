Минприроды пообещало раскрыть данные о выбросах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды сообщило, что доработало и расширило перечень экологической информации, которая должна быть открытой в рамках закона, подготовлен соответствующий проект постановления правительства.

Ведомство предложило обязать госорганы выкладывать в интернет данные о состоянии и загрязнении окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв), о радиационной обстановке, отходах производства и потребления, о стационарных источниках выбросов, уровне и объеме или массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Также оно хочет сделать открытой первичную статистику с данными о состоянии окружающей среды, обладателями которой являются государственные органы.

Информация будет размещаться в форме государственных докладов, реестров, каталогов, банков данных, территориальных схем, информационных бюллетеней, перечней, и прочих документов. Доступ к информации будет обеспечен без какого-либо дополнительного платного программного обеспечения. Опубликованная информация будет защищена от удаления, следует из пресс-релиза. Исключением станут случаи выявления недостоверности, неактуальности и неполноты сведений. Тогда орган, ответственный за размещение, будет обязан в течение пяти рабочих дней исправить опубликованное.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий порядок доступа к информации об окружающей среде. Законом фиксируется, что доступ к информации о состоянии окружающей среды не может быть ограничен за исключением случаев, когда такая информация отнесена законодательствомк государственной тайне. Общедоступной должна стать информация в том числе о "ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии окружающей среды".

Документ также обязывает органы государственной и муниципальной власти и регионов, имеющие сведения о состоянии окружающей среды, открыто публиковать их на своих сайтах или государственных информационных ресурсах. Это касается информации о состоянии воздуха, воды и почв, выбросах загрязняющих веществ и их источниках, радиационной обстановке, обращении с отходами производства и потребления и мероприятиях по защите окружающей среды. Порядок публикации экологической информации должно будет определять правительство.