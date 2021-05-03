К 15 июля в РФ введут квоты на выбросы в самых загрязненных городах

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в законодательство, которые предусматривают ввод системы квотирования загрязняющих выбросов в атмосферу городских поселений и округов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному Собранию.

В ходе послания Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России, где есть острая проблема с качеством воздуха. Российский лидер отметил, что в 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20% к 2024 году.

"Эта задача должна быть безусловно решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики. Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Сделать это нужно, конечно, на основе прозрачного мониторинга", - говорил он.

Путин также поручил принять до 31 декабря законопроект о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии. Как сообщалось, законопроект, обязывающий владельцев опасных производств ликвидировать накопленный вред природе перед тем, как вывести предприятие из работы, касается предприятий, отнесенных по степени негативного воздействия на окружающую среду к I и II категориям. На таких объектах производятся или хранятся химические вещества, в том числе токсичные и высокотоксичные, черные и цветные металлы.

В качестве исполнителей обоих поручений указаны правительство РФ совместно с Госдумой.