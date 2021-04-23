YouTube удалил 4 видео RT за нарушение правил пользования платформой

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Часть контента YouTube-каналов RT была удалена с видеохостинга с вынесением им предупреждения из-за нарушений условий пользования платформой, в том числе правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"Мы удалили часть контента и вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политик, включая "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19". Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента) и сохранения на платформе", - сообщили в пресс-службе Google.

Там отметили, что ради обеспечения безопасности пользователей видеохостинга YouTube имеет четкую политику, в которой подробно описано, какой контент разрешен на платформе.

"Мы применяем эти политики одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране он был создан",- подчеркнули в Google.

Правила YouTube запрещают публиковать на платформе контент о COVID-19, способный причинить серьезный вред здоровью. В частности, нельзя добавлять материалы, которые содержат ложные сведения о коронавирусе и противоречат официальным источникам - местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это касается контента о лечении, профилактике, диагностике, передаче вируса, правил в отношении самоизоляции и социального дистанцирования, а также о самом существовании коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, по правилам YouTube, за одно предупреждение (страйк) следует приостановка аккаунта на одну неделю, в случае получения второго страйка в течение 90 дней - на две недели. Если за 90 дней канал получит три страйка, он может быть заблокирован навсегда.

Ранее телеканал RT на Русском сообщил, что YouTube заблокировал четыре видео на английском канале RT за дезинформацию о COVID-19, за что каналу на неделю запретили публиковать видео и вести прямые трансляции. Среди забаненных видео - перевод интервью советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри, два других - новостные трансляции протестов против локдауна в Англии без комментариев.