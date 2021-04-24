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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала RT

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзрор (РКН) направил в адрес компании Google письмо с требованием снять ограничения с YouTube-канала российского СМИ Russia Today.

Как сообщает ведомство на своем сайте, эти действия администрации YouTube "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google, контент был удален с видеохостинга с вынесением предупреждения RT из-за нарушений условий пользования, в том числе правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе. В корпорации пояснили, что вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политик, включая "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19".

По данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и три раза - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

В РКН напомнили, что по российским законам, за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, грозит административный штраф до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 млн рублей.

Роскомнадзрор YouTube RT Google

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