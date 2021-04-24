Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным цены на углеводороды и кооперацию.

Белорусский лидер, которого цитирует его пресс-служба, рассказал, что на переговорах с российским коллегой они "окунулись в конкретику". Лукашенко подчеркнул необходимость вдохнуть новую жизнь во многие производства, что особенно важно, учитывая санкции Запада, налагаемые на Москву и Минск.

"И это только начало. Нас будут душить-душить", - сказал Лукашенко в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в пострадавшие от Чернобыльской аварии регионы.

Он добавил, что у Минска и Москвы разные подходы к приватизации, между сторонами всегда была "тягомотина - кто кого".

"Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться", - заявил Лукашенко.

Он затронул, в частности, проблему производства интегральных схем, которые нужны при производстве широкого спектра техники - от гражданской до военной.

"Это высокотехнологичное производство. Никто им товары эти не даст. И мы поставлены в такую ситуацию, что должны сами это произвести. Мы где-то отстали, но у нас компетенции, люди есть", - сказал глава Белоруссии.

По его словам, Путин заявил о готовности совместно развивать соответствующие производства в России и Белоруссии. "Надо определиться, кто что будет делать. В Беларуси - одно, в Зеленограде другое, в Воронеже - третье", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что россияне смогли, например, сделать гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие страны. "Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации - скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь", - заявил Лукашенко.