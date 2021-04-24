Движение на автодороге в Екатеринбурге, где рухнул пешеходный мост, возобновлено

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Екатеринбургской кольцевой автодороге в районе 42 км, где на проезжую часть рухнул пешеходный мост, возобновлено, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в воскресенье (по местному времени).

"Около часа ночи по местному времени наряды МВД, работающие на месте происшествия, при помощи большегрузного крана убрали с проезжей части рухнувший мост, и таким образом возобновили движение транспортных потоков в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, пешеходный мост рухнул в районе 42-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Как сообщал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции Екатеринбурга в 22:35 местного времени субботы (20:35 мск).

По данным Горелых, грузовик MAN с тралом-полуприцепом перевозил негабаритный груз (оборудование для обработки и сортировки камней). У автомобиля во время проезда под мостом одновременно лопнули два колеса, груз подбросило. Груз задел верхнюю часть сооружения, в результате чего мост рухнул на проезжую часть.

Водитель грузовика, уроженец Татарстана, по словам Горелых, признаков опьянения не имеет. Кроме того, сотрудники полиции на данный момент разыскивают владельцев груза, которые, по предварительным данным, в момент аварии находились в машине, но после аварии "исчезли".

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту инцидента, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь дал поручения по ликвидации последствий происшествия.