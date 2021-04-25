Жириновский удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отмечающего в воскресенье юбилей.

В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится, что Жириновский удостоен ордена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность .

Жириновскому 25 апреля исполняется 75 лет.