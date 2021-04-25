Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 111 821+471 407

Жириновский удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отмечающего в воскресенье юбилей.

В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится, что Жириновский удостоен ордена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность .

Жириновскому 25 апреля исполняется 75 лет.

Владимир Путин Владимир Жириновский

Новости

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Два человека погибли, один пострадал в автоаварии в Хабаровске

Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге

Что произошло за день: суббота, 24 апреля

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');