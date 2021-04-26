Минобороны РФ сообщило о новом испытательном пуске ракеты системы ПРО

Военные заявили, что после серии испытаний новая противоракета подтвердила характеристики

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные осуществили новый испытательный пуск на полигоне в Казахстане ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

"На полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", - сообщил в ночь на понедельник департамент информации Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили, что противоракета системы ПРО подтвердила заложенные характеристики, поразив условную цель с заданной точностью.

На протяжении последних лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне "Сары-Шаган". Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, затем ракета может быть принята на вооружение.

Ранее глава Космического командования США Джон Реймонд заявил, что испытания российской противоракеты представляют вызов для интересов США в околоземном пространстве. По его словам, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком ВКС РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

В июне 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что модернизацию системы ПРО Москвы планируется завершить к 2022 году. В январе 2021 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" генерал-майор Грабчук сообщил, что ряд элементов ПРО Москвы уже модернизированы. Грабчук в том интервью добавил, что прошла модернизацию многофункциональная радиолокационная станция (МРЛС) "Дон-2Н", которая решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки.