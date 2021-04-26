Пропавшего на реке в Челябинской области туриста нашли мертвым

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело туриста, пропавшего почти неделю назад во время катания на байдарке по реке Ай в Челябинской области, сообщает пресс-центр областной поисково-спасательной службы в понедельник.

"Мужчина пропал 18 апреля после того, как перевернулась байдарка. Его поиски велись всю неделю, в пятницу тело мужчины было найдено в трехстах метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка, где отдыхала компания туристов", - отмечает пресс-служба.

Сотрудники Златоустовского отряда областной ПСС извлекли погибшего из воды и передали полицейским.

Ранее сообщалось, что компания отдыхала на берегу реки. Двое мужчина поплыли на байдарке и перевернулись. Один сумел выплыть на берег, второй пропал. Для его поисков товарищи вызвали спасателей.