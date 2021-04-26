В Калмыкии задержали 6 подозреваемых в захвате нефтедобывающих предприятий

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве, подделке документов и лишении свободы возбуждено в Калмыкии по факту попытки рейдерского захвата предприятий, добывающих нефть и газ, сообщает Следственный комитет РФ в понедельник.

По версии следствия, группа лиц из числа жителей соседних регионов решила захватить три коммерческих предприятия, ведущих добычу нефти и природного газа на месторождениях в Калмыкии. По подложным документам в Дагестане они организовали проведение нотариальной сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале предприятий подставной коммерческой организации, говорится в сообщении.

Фиктивные документы по интернету направили в ИФНС России в Элисте для регистрации.

На рассвете 20 апреля этого года силовым путем при поддержке одного из охранных предприятий рейдеры незаконно проникли на территорию производственной базы. Ее отключили от связи. Злоумышленники прекратили видеонаблюдение, незаконно удерживали работников предприятия, пока не установили контроль за производственной деятельностью по добыче на сборных пунктах нефти в Черноземельском районе республики.

Отмечается, что налетчики были задержаны, пятеро арестованы. В отношении одного судом решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 170.1 (покушение на фальсификацию данных единого государственного реестра юридических лиц), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество,), части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии, инцидент произошел на предприятии группы компаний "ЕвроСибОйл".

В пресс-релизе со ссылкой на данные Росприроднадзора уточнялось, что "ЕвроСибОйл" ведет незаконную добычу нефти и отмечалось, что директор и бенефициар компании выехал из РФ и находится в международном розыске.

Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "ЕвроСибОйл" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на добыче нефти и нефтяного (попутного) газа. Предприятие – банкрот, на нем введено внешнее управление. Компания имеет 11 лицензий на пользование недрами, разведку и добычу полезных ископаемых.

Руководителем компании является Марат Саттаров, при этом бенефициаром и владельцем общества на 100% является отец директора – Нурулла Саттаров. Он также выступает бенефициаром ООО "Комсомольскнефть", которое специализируется на добыче нефти в Калмыкии.

Согласно данным сайта следственного управления СКР по Калмыкии, Нурулла Саттаров является фигурантом дела о даче взятки должностному лицу и скрывается от следствия. Марат Саттаров – фигурант дела об уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Он также разыскивается.