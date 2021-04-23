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В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Калмыкии выразило обеспокоенность в связи с попытками захвата нефтяных месторождений в Черноземельском районе. Глава республики Бату Хасиков провел совещание о том, как пресечь эти действия, сообщила его пресс-служба

"Проблема нелегальной добычи нефти группой компаний "ЕвроСибОйл" существует давно", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщил глава администрации Хасикова Чингис Бериков, на предприятия "ЕвроСибОйл" "явился некий гражданин, который сообщил, что купил компанию и заявил о намерении ей управлять". Он потребовал, чтобы глава Черноземельского района не вмешивался во внутренние дела предприятия. Чиновник пожаловался силовикам.

МВД Калмыкии начало проверку по заявлению главы района.

По данным Росприроднадзора, что "ЕвроСибОйл" ведет незаконную добычу нефти, заявили в пресс-службе администрации Калмыкии. Там добавили, что директор и бенефициар компании покинули Россию и находятся в международном розыске.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "ЕвроСибОйл" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на добыче нефти и нефтяного (попутного) газа. Предприятие - банкрот, на нем введено внешнее управление. Компания имеет 11 лицензий на пользование недрами, разведку и добычу полезных ископаемых.

Руководителем компании является Марат Саттаров, при это бенефициаром и владельцем общества на 100% является отец директора - Нурулла Саттаров. Он также выступает бенефициаром ООО "Комсомольскнефть", которое специализируется на добыче нефти в Калмыкии.

7 сентября 2019 года на сайте СК Калмыкии появились сообщения о розыске Марата Саттарова по делу об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и о розыске Нуруллы Саттарова о крупной взятке чиновнику.

Калмыкия ЕвроСибОйл Марат Саттаров Нурулла Саттаров Бату Хасиков

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