Фигурантам дела о захвате предприятий нефтедобычи в Калмыкии предъявили обвинение

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Обвинение в мошенничестве, подделке документов и лишении свободы предъявлено в Калмыкии шести участникам рейдерского захвата предприятий, добывающих нефть и газ, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.

"Предъявлено обвинение шести фигурантам уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.170.1 (покушение на фальсификацию данных единого государственного реестра юридических лиц), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, группа жителей соседних с Калмыкией регионов провела рейдерский захват трех коммерческих предприятий, добывающих нефть и природный газ на месторождениях в Калмыкии. В Дагестане они по подложным документам организовали нотариальную сделку купли-продажи 100% в уставном капитале предприятий подставной коммерческой организации. Фиктивные документы они по интернету направили в ИФНСв Элисте для регистрации.

20 апреля этого года силовым путем при поддержке охранного предприятия рейдеры незаконно проникли на территорию производственной базы. Ее отключили от связи и выключили видеонаблюдение, незаконно удерживали работников предприятия, пока не установили контроль за работами по добыче на сборных пунктах нефти в Черноземельском районе республики.

Налетчики были задержаны и арестованы.

Со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии сообщалось, что инцидент произошел на предприятии группы компаний "ЕвроСибОйл".

Со ссылкой на данные Росприроднадзора говорилось, что "ЕвроСибОйл" ведет незаконную добычу нефти, а директор и бенефициар компании выехал из РФ и находится в международном розыске.

Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "ЕвроСибОйл" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на добыче нефти и нефтяного (попутного) газа. Предприятие - банкрот, на нем введено внешнее управление. Компания имеет 11 лицензий на пользование недрами, разведку и добычу полезных ископаемых.

Руководителем компании является Марат Саттаров, при этом бенефициаром и владельцем общества на 100% является отец директора - Нурулла Саттаров. Он также выступает бенефициаром ООО "Комсомольскнефть", которое специализируется на добыче нефти в Калмыкии.

Согласно данным сайта СУ СКР по Калмыкии, Нурулла Саттаров является фигурантом дела о даче взятки должностному лицу и скрывается от следствия. Марат Саттаров - фигурант дела об уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, он также в розыске.