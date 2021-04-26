Сергей Шойгу прибыл в Душанбе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в понедельник прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где 27 апреля примет участие в работе заседания Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Запланирована двусторонняя встреча Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил ранее журналистам, что на заседаниях СМО и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ, которые состоятся в очном формате в Душанбе 27 и 29 апреля, будут обсуждаться вопросы военной безопасности, противодействие вызовам и угрозам и меры по их нейтрализации. В повестке также план мероприятий к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Перед началом заседаний СМО и КССБ министров обороны и секретарей советов безопасности, как ожидается, примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в ОДКБ в 2021 году.