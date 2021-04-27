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Вдова автора памятника погибшим медикам покончила с собой в Петербурге

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тело художницы Марии Касьяненко обнаружено в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Умершую нашли в ночь на 27 апреля в квартире дома на проспекте Римского-Корсакова, где она проживала.

Информацию о смерти Касьяненко подтвердила в соцсетях ее родственница Евгения Манро. Женщина уточнила, что художница покончила с собой.

Касьяненко ушла из жизни в возрасте 35 лет. Она была вдовой художника Романа Шустрова.

Шустров является автором скульптуры "Печальный ангел" - памятника врачам, умершим от COVID-19. Мемориал, открытый 3 марта, находится на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки. Сам Шустров скончался от последствий коронавируса в мае 2020 года.

Мария Касьяненко Роман Шустров Петербург Коронавирус

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