Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Кремль поддержал планы США передать другим странам вакцину AstraZeneca

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют решение США поделиться с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень хорошо. Вы знаете, что мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве инструмента для политического давления, но в то же время, чем больше вакцины будет обеспечено - пусть эта вакцина чуть-чуть слабее по эффективности, чем "Спутник V" - все равно, чем больше, тем лучше для всего населения Земли. Это будет еще один маленький шажок, который приблизит нас к иммунизации населения планеты", - сказал Песков.

Однако в ответ на вопрос, видят ли в Кремле риски использования Вашингтоном вакцины в качестве политического инструмента, Песков сказал: "Риски есть".

В связи с этим он заметил, что и "Спутник V" на начальном этапе тоже "сталкивался с несправедливой конкуренцией, информационными атаками".

"Сейчас уже очень трудно атаковать "Спутник V" после того, как бОльшая часть земного шара согласилась с тем, что это очень надежная и эффективная вакцина", - добавил он.

Ранее советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт рассказал, что США планируют направить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca для помощи другим странам. Однако чиновник не указал конкретные страны, в которые поступят лекарства.

США Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

В России 7,7 млн человек полностью привили от COVID-19

Пандемия коронавируса

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах РФ

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах РФ

В России выявили еще 8 053 случая COVID-19

В России выявили еще 8 053 случая COVID-19

Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"

Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"

Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО

Осмотревшие Навального врачи высшей категории не обнаружили угрозы его жизни

Более 3,5 тыс. силовиков оцепили несколько рынков под Ростовом-на-Дону

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');