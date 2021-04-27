Кремль поддержал планы США передать другим странам вакцину AstraZeneca

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют решение США поделиться с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень хорошо. Вы знаете, что мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве инструмента для политического давления, но в то же время, чем больше вакцины будет обеспечено - пусть эта вакцина чуть-чуть слабее по эффективности, чем "Спутник V" - все равно, чем больше, тем лучше для всего населения Земли. Это будет еще один маленький шажок, который приблизит нас к иммунизации населения планеты", - сказал Песков.

Однако в ответ на вопрос, видят ли в Кремле риски использования Вашингтоном вакцины в качестве политического инструмента, Песков сказал: "Риски есть".

В связи с этим он заметил, что и "Спутник V" на начальном этапе тоже "сталкивался с несправедливой конкуренцией, информационными атаками".

"Сейчас уже очень трудно атаковать "Спутник V" после того, как бОльшая часть земного шара согласилась с тем, что это очень надежная и эффективная вакцина", - добавил он.

Ранее советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт рассказал, что США планируют направить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca для помощи другим странам. Однако чиновник не указал конкретные страны, в которые поступят лекарства.