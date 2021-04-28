Самолеты не смогли приземлиться в Кемерово из-за тумана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Самолеты Москва - Кемерово были направлены в другие регионы из-за сильного тумана, вылет обратных рейсов задерживается по тем же причинам, сообщили "Интерфаксу" в справочной кемеровского аэропорта в среду.

"Самолеты из Москвы были направлены в Барнаул и новосибирское "Толмачево" из-за тумана на взлетно-посадочной полосе. Ожидается, что в Кемерово они вылетят около 11 часов", - сообщили в справочной.

Сотрудник аэропорта добавил, что по тем же причинам задерживаются обратные рейсы из Кемерово.