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Кемеровчанина задержали в Новосибирске с 4 кг наркотиков, спрятанных в пылесосе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские задержали ранее судимого 37-летнего жителя Кемерово, который намеревался сбыть крупную партию наркотических средств на территории Сибирского федерального округа, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

"В ходе предварительного следствия установлено, что безработный житель Кемерово исполнял роль межрегионального наркокурьера, получал оптовые партии наркотических средств в условленных местах, затем фасовал их на более мелкие партии и сбывал бесконтактным способом", - говорится в сообщении.

По данным полиции, предполагаемый наркокурьер должен был приехать из Кемерово и забрать посылку со склада транспортной компании в Новосибирске, оперативники приступили к операции по задержанию.

Наркокурьер был задержан на выходе со склада после получения посылки.

"В ходе досмотра оперативники наркоконтроля обнаружили в коробках пылесос и оборудование для мойки, из которых извлекли десять полимерных пакетов с веществом бежевого цвета. По результатам исследования, проведенного в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области, установлено, что изъятое является наркотическим средством мефедрон общей массой более 4 килограммов", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Новосибирск Кемерово

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