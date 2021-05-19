Двоих школьниц с друзьями осудили в Омске за сбыт наркотиков

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Три девушки и их знакомый молодой человек получили в Омске от двух до семи лет колонии за сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Омской области в среду.

"Осужденные признаны виновными по п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3, ст. 228.1 УК РФ (приобретение с целью сбыта, сбыт и покушение на сбыт наркотических средств)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что две 16-летние школьницы, 19-летняя и 20-летний студенты колледжа покупали через интернет наркотики, которые сбывали с помощью "закладок".

"В ходе следствия девушки вину не признали", - говорится в сообщении. Суд назначил подсудимым наказание от двух до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях