МВД в Челябинске потребовало с организаторов акций 2 млн руб. компенсации

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Главное управление МВД России по Челябинской области подало иск к организаторам несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, требуя возмещения бюджету ГУВД свыше 2 млн рублей, затраченных на выплаты сотрудникам за дежурство в нерабочее время.

"Данный иск зарегистрирован в Центральном районном суде 20 апреля, дата его рассмотрения еще не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Согласно размещенной в интернете копии иска, ответчиками по нему являются пять человек, установленные как организаторы несогласованных митингов 23 и 31 января, в которых, по данным полиции, участвовало 2,5 тыс. человек.

В частности, ГУ МВД просит взыскать с ответчиков солидарно затраты "на выплату денежной компенсации за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормативной продолжительности служебного времени".

В иске поясняется, что для охраны правопорядка на массовых несогласованных акциях полиция привлекала значительные силы и средства, в том числе "в оперативном порядке дополнительный личный состав в их нерабочее время".

В общей сложности за сверхнормативную работу сотрудникам было выплачено из бюджета более 2 млн 155 тыс. рублей.

В иске говорится, что эта компенсация выплачена из средств, направляемых из федерального бюджета на содержание ГУВД, они "выделены сверх установленных бюджетных лимитов", и отсутствие компенсации этих затрат может "привести к ненадлежащему финансированию правоохранительного органа" по основным направлениям его деятельности.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ГУ МВД в связи с данной информацией.