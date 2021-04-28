Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:55Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 148 355 390+482 988

МВД в Челябинске потребовало с организаторов акций 2 млн руб. компенсации

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Главное управление МВД России по Челябинской области подало иск к организаторам несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, требуя возмещения бюджету ГУВД свыше 2 млн рублей, затраченных на выплаты сотрудникам за дежурство в нерабочее время.

"Данный иск зарегистрирован в Центральном районном суде 20 апреля, дата его рассмотрения еще не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Согласно размещенной в интернете копии иска, ответчиками по нему являются пять человек, установленные как организаторы несогласованных митингов 23 и 31 января, в которых, по данным полиции, участвовало 2,5 тыс. человек.

В частности, ГУ МВД просит взыскать с ответчиков солидарно затраты "на выплату денежной компенсации за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормативной продолжительности служебного времени".

В иске поясняется, что для охраны правопорядка на массовых несогласованных акциях полиция привлекала значительные силы и средства, в том числе "в оперативном порядке дополнительный личный состав в их нерабочее время".

В общей сложности за сверхнормативную работу сотрудникам было выплачено из бюджета более 2 млн 155 тыс. рублей.

В иске говорится, что эта компенсация выплачена из средств, направляемых из федерального бюджета на содержание ГУВД, они "выделены сверх установленных бюджетных лимитов", и отсутствие компенсации этих затрат может "привести к ненадлежащему финансированию правоохранительного органа" по основным направлениям его деятельности.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ГУ МВД в связи с данной информацией.

Челябинская область МВД РФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Пожилым жителям Чукотки выплатят по 2 тыс. руб. за вакцинацию от COVID

ФСИН отрицает, что экс-министра Абызова принесли на суд на носилках

Экономический кризис

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Segezha Group в рамках IPO оценена в 125,5 млрд рублей

Закрыто дело екатеринбуржца, убитого СОБРом в собственной квартире

Что случилось этой ночью: среда, 28 апреля

Пандемия коронавируса

Первая партия вакцины от COVID-19 "КовиВак" поступила в Приморье

Космический грузовик "Прогресс МС-14" отстыковался от МКС

Москальковой передали жалобы на электрошокеры на акции 21 апреля в Петербурге

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

В правительстве обсудили с металлургами рост цен
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');