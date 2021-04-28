Гражданин Турции осужден в Приамурье на 6 лет за взятку сотруднику ФСБ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Свободненский городской суд приговорил гражданина Турции к шести годам колонии строгого режима и оштрафовал на 10 млн рублей. Иностранец пытался подкупить сотрудника ФСБ и избежать проверок, которые могли бы выявить факты незаконной миграции иностранных граждан.

В региональном управлении УФСБ уточнили, что их сотрудник заранее сообщил руководству о попытке подкупа.

"Наш сотрудник действовал в рамках оперативных мероприятий. Иностранного гражданина задержали, когда он передал часть суммы, которую предложил в качестве взятки, это 1 млн рублей. Озвученная сумма взятки составляла 5 млн рублей", - сказали "Интерфаксу" в областном УФСБ.

Прокуратура Амурской области сообщает, что мужчина признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично).

Осужденный полностью признал вину в том, что пытался подкупить начальника отдела в Свободном УФСБ России по Амурской области в ноябре прошлого года.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что осужденный является гражданином Турции и руководил одной из подрядных организаций.