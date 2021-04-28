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Слабое землетрясение произошло в районе черноморских курортов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в среду утром в акватории Черного моря в районе Анапы и Новороссийска, сообщила Единая геофизическая служба Российской академии наук.

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 4:43, говорится в материалах на сайте службы. Его эпицентр находился на глубине 10 км в Черном море на расстоянии 41 км от Новороссийска и 37 км от Анапы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в свою очередь, сообщила, что "на поверхности толчки не ощущались".

"Ближайший населенный пункт от эпицентра - поселок Сукко. Жалоб от населения нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщила пресс-служба.

Черное море Новороссийск Анапа

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