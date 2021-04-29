Завершено расследование дела об убийстве советского композитора Печникова

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Расследование дела об убийстве известного советского и российского композитора Леонида Печникова завершено, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.

Обвинение в убийстве предъявлено местному жителю. В настоящее время он находится в СИЗО в Великом Новгороде. Вину он не признает.

Дата начала судебного слушания пока не назначена. Процесс будет проходить с участием присяжных.

По данным следствия, Печников был убит в 2008 году. Преступники пытались завладеть его квартирой в центре Москвы. Злоумышленники вывезли престарелого композитора в Новгородскую область, убили и бросили на болоте. Его тело нашли случайно.

Композитор Печников - автор известных произведений для хоров и эстрадных оркестров. Писал музыку к радиопередачам, фильмам, спектаклям, театрализованным эстрадным представлениям. Песни Печникова исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Алиса Фрейндлих и другие известные артисты.