Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Суд по делу об убийстве композитора Печникова начался в Новгородской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Процесс по делу об убийстве известного советского и российского композитора Леонида Печникова начался во вторник в Валдайском районном суде Новгородской области, сообщила "Интерфаксу" представитель облсуда Мария Воробьева.

"Дело об убийстве Печникова рассматривается в Демянском присутствии Валдайского суда с участием коллегии присяжных", - уточнила она.

Как сообщалось, Печников был убит в 2008 году. Согласно данным следствия, которое вели сотрудники Новгородского управления СК, причиной преступления стало желание мошенников завладеть его квартирой в центре Москвы.

Злоумышленники вывезли престарелого композитора в Демянский район Новгородской области, убили и бросили на болоте. Там впоследствии было случайно найдено тело Печникова .

Обвинение в убийстве предъявлено жителю Новгородской области Алексею Прокофьеву. Вину на следствии новгородец не признал.

Расследование дела об убийстве композитора было завершено в конце апреля.

Печников известен в качестве автора различных произведений для хоров и эстрадных оркестров, музыки к радиопередачам, фильмам, спектаклям, театрализованным эстрадным представлениям. Песни Печникова исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Алиса Фрейндлих и другие известные артисты.

Новгородская область Леонид Печников Москва

Новости по теме

Новости

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

ЕСПЧ признал нарушением ликвидацию партии Эдуарда Лимонова

Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19

Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19
Пандемия коронавируса

Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции

Приставы связали визит в офис Google с решением суда по "Умному голосованию"

Приставы связали визит в офис Google с решением суда по "Умному голосованию"

Общежитие для мигрантов в подмосковном селе закроют после убийства пенсионерки

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек

Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму

Бывшего главного налоговика Елабуги обвинили в приписке компании долгов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');