Суд по делу об убийстве композитора Печникова начался в Новгородской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Процесс по делу об убийстве известного советского и российского композитора Леонида Печникова начался во вторник в Валдайском районном суде Новгородской области, сообщила "Интерфаксу" представитель облсуда Мария Воробьева.

"Дело об убийстве Печникова рассматривается в Демянском присутствии Валдайского суда с участием коллегии присяжных", - уточнила она.

Как сообщалось, Печников был убит в 2008 году. Согласно данным следствия, которое вели сотрудники Новгородского управления СК, причиной преступления стало желание мошенников завладеть его квартирой в центре Москвы.

Злоумышленники вывезли престарелого композитора в Демянский район Новгородской области, убили и бросили на болоте. Там впоследствии было случайно найдено тело Печникова .

Обвинение в убийстве предъявлено жителю Новгородской области Алексею Прокофьеву. Вину на следствии новгородец не признал.

Расследование дела об убийстве композитора было завершено в конце апреля.

Печников известен в качестве автора различных произведений для хоров и эстрадных оркестров, музыки к радиопередачам, фильмам, спектаклям, театрализованным эстрадным представлениям. Песни Печникова исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Алиса Фрейндлих и другие известные артисты.