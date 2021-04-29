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Песков заявил, что Путин и Байден расходятся в понимании термина "союзничество"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле исключили возможность создания некого нового блока между Россией и Китаем с целью противодействия Соединенным Штатам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил это тем, что Владимир Путин иначе понимает термин "союзничество", нежели президент США Джозеф Байден.

В программе "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента ответил на вопрос, возможно ли сближение Москвы и Пекина, если давление со стороны США на них будет продолжаться.

"Что касается работы с союзниками. Здесь, наверное, можно сказать о концептуальной разнице в подходах к союзничеству между США и Россией. Для президента Путина союзничество - это сотрудничество в интересах стран-участниц (...), но это ни в коем случае не какие-то совместные действия против кого-то", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"В США это значит, что мы все должны встать под ружье, причем лучше под наше ружье, против наших врагов. Вот это концептуальная разница", - сказал Песков.

Джо Байден Владимир Путин Дмитрий Песков

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