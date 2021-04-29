Роспотребнадзор счел напряженной ситуацию с COVID-19 в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация в Москве с коронавирусом характеризуется как напряженная, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели", - говорится в сообщении.

С 1 по 10 мая специалисты управления Роспотребнадзора по Москве усилят контроль за выполнением на объектах противоэпидемических мероприятий.

Ранее в четверг в оперативном штабе по контролю ситуации с COVID-19 сообщили, что за последние сутки в Москве выявили 3215 больных коронавирусом.

Накануне сообщалось о 1840 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы выросла в 1,7 раз. Суточное значение превысило 3 тыс. впервые с 24 января, когда зафиксировали 3069 заболевших коронавирусом.

За сутки COVID-19 привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 18 тыс. 258 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1954 пациента. Всего от коронавируса в Москве излечились 989 тыс. 411 человек.

Накануне сообщалось о 1688 выписанных и 54 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 апреля составляет 1 млн 90 тыс. 149.