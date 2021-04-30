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Скончался бывший спикер новосибирского парламента и сенатор Беспаликов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший председатель Новосибирского областного Совета депутатов (в настоящее время - Заксобрания), член Совета Федерации в 2010-2014 гг. Алексей Беспаликов скончался 30 апреля в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба облправительства.

"Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Алексея Беспаликова", - говорится в сообщении.

"Нашему региону будет не хватать его опыта, его энергии. Это невосполнимая утрата для родных, близких, друзей, коллег Алексея Акимовича, для всех нас", - сказал Травников.

Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. Удостоен многочисленных государственных наград, в том числе медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998 г.), Ордена Почета (2008 г.).

Новосибирская область Алексей Беспаликов

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