В Кремле отметили преобладание негатива в первые сто дней президентства Байдена

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на факт продления ДСНВ, с начала исполнения президентом США Джо Байденом своих обязанностей в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось больше негатива, чем позитива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении: де-факто продлении ДСНВ. Действительно, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято и это то, что скорее относится к позитивному багажу. Но, конечно, этот позитивный багаж, все-таки, он мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти сто дней. Этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал Песков журналистам в пятницу, оценивая по их просьбе прошедшие 100 дней со дня начала исполнения Байденом своих президентских полномочий.

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