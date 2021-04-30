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Совет директоров ТГК-2 обсудит увольнение арестованного гендиректора

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ТГК-2" 30 апреля рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий гендиректора Надежды Пинигиной и избрании и.о. руководителя, а также о досрочном прекращении полномочий членов правления, сообщила компания.

В пресс-службе ТГК-2 "Интерфаксу" уточнили, что итоги заседания будут подведены 4 мая.

Надежда Пинигина является гендиректором ТГК-2 с ноября 2016 года. В феврале 2021 года она была задержана и арестована по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. По этому же делу проходит гендиректор "Архоблэнерго" Валерий Заикин, он тоже арестован.

По версии следствия, в результате "допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 годы создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей". В результате "Архоблэнерго" получило чистый убыток в размере 290 млн рублей, его кредиторская задолженность "была искусственно увеличена" до более чем 1 млрд рублей и у компании возник долг по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемые добились дестабилизации финансового положения "Архоблэнерго" и его банкротств с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" - крупнейшая теплоэнергетическая компания Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Согласно списку аффилированных лиц, на 31 марта в собственности ООО "Совлинк" находятся 60,48% акций (59,8% уставного капитала) ТГК-2.

ТГК-2 Надежда Пинигина Архоблэнерго

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