Суд в Архангельске арестовал гендиректора "Архоблэнерго" Заикина

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ломоносовский районный суд Архангельска в понедельник отправил под стражу гендиректора "Архоблэнерго" Валерия Заикина по делу о злоупотреблениях полномочиями и уклонении от налогов, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

Как отметил собеседник агентства, Заикин арестован до 17 апреля.

Ранее в понедельник тот же суд отправил под стражу до 17 апреля гендиректора ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) Надежду Пинигину по делу о злоупотреблениях полномочиями и уклонении от налогов.

В свою очередь, пресс- служба Следственного комитета РФ сообщила, что двум фигурантам из числа руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2" предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и сокрытии денежных средств.

20 февраля осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что гендиректор ТГК-2 Пинигина была задержана в Москве, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов.

Позднее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ журналистам сообщили, что в отношении представителей руководства ТГК-2 и "Архоблэнерго" возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств за счет налогов, ряд фигурантов дела задержаны.

По версии следствия, злоупотребления полномочиями со стороны подозреваемых в период с 2018 по 2020 годы создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области, АО "Архоблэнерго" был причинен материальный ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей.