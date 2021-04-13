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Минсельхоз заявил, что не рассматривает фиксацию цен на мясо птицы и яйца

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз не рассматривает введение фиксированных цен на мясо птицы и яйца, сообщает ведомство.

"Меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются. Решение об установлении предельно допустимых розничных цен в соответствии с постановлением правительства РФ №530 не относится к компетенции министерства", - говорится в сообщении ведомства.

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В Минсельхозе утверждают, что постоянно проводят совещания с региональными органами управления АПК, в рамках которых обозначается необходимость обеспечения контроля за ситуацией на продовольственном рынке и недопущения необоснованного роста цен, в том числе на продукцию птицеводства. В настоящее время в регионах проводятся переговоры с локальными производителями и торговыми сетями.

Отмечается, что Минсельхоз разработал механизмы поддержки, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца.

Так, увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей, а также принято решение о пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для животноводческой отрасли предусмотрены льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, жмыхов, аминокислот для кормовых целей.

Как сообщил во вторник "Коммерсантъ", правительство может зафиксировать розничные цены на мясо птицы и яйца.

За последние 60 дней мясо птицы и яйца в России подорожали более чем на 10%, что дало правительству право установить предельные розничные цены на эту продукцию. Об этом сообщила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами 13 апреля. Фрагмент аудиозаписи есть у газеты.

По словам Лут, решение, наверное, будет приниматься, так как цены растут во всех регионах.

Как считает генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, вопрос механизма фиксации цен упоминался скорее "в векторе того, что он действует и забывать об этом нельзя".

Минсельхоз РФ

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