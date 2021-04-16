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Мишустин анонсировал восстановление объемов ж/д и авиасообщения с Белоруссией

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что Россия вскоре восстановит железнодорожное, а затем и авиационное сообщение с Белоруссией в "доковидных" объемах.

"Мы восстанавливаем транспортное сообщение, в частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточки" Москва-Минск. И мы вообще собираемся железнодорожное сообщение восстановить в ближайшее время", - сказал Мишустин в пятницу в ходе переговоров в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.

Он выразил надежду на то, что "и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, которые были до пандемии".

9 апреля ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило, что с 30 апреля запускает новый скоростной международный поезд "Ласточка" по маршруту Москва-Минск.

"Ласточки" сообщением Москва - Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", - говорилось в сообщении РЖД.

Также 9 апреля Белорусская железная дорога сообщила о поэтапном возобновлении международного пассажирского сообщения между Белоруссией и РФ.

Мишустин констатировал, что торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии "стало чуть лучше, чем в период пика пандемии". "Я имею в виду в первую очередь сокращение взаимного товарооборота, примерно у нас $29,5 млрд. Я надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация будет переломлена, и мы нарастим наш торговый оборот", - сказал премьер.

В качестве удачного примера оперативного решения экономических вопросов Мишустин привел проект экспортных поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. "Этот проект на сегодняшний день показывает, как мы можем быстро решать разные, в том числе логистические, вопросы", - сказал он.

Мишустин сообщил также, что в ходе его пребывания в Минске планируется подписать соглашение между авиационными властями РФ и Белоруссии по вопросам летной годности. "В первую очередь оно упростит порядок одобрения, валидации поставляемой в Белоруссию российской авиационной гражданской техники", - пояснил премьер.

Михаил Мишустин Белоруссия Роман Головченко

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