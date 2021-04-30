Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Обследовать на наркологические расстройства предлагается тех водителей, которые ранее были лишены прав за вождение в нетрезвом виде, заявляет Минздрав России.

"Уже существующие нормы (...) дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства", - говорится в разъяснении Минздрава о предлагаемом проекте приказа.

В ведомстве отмечают, что "у лиц с заболеваниями (состояниями), вызванными употреблением психоактивных веществ, на определенной стадии их развития возникают помимо прочего нарушения ситуационного контроля и снижение критических способностей". Поэтому сам факт управления машиной в состоянии опьянения зачастую является симптомом наркологического расстройства, пояснили в Минздраве.

Предлагаемая норма призвана снизить смертность в ДТП по вине лиц, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отмечается в разъяснении.

При этом положения о необходимости лабораторного обследования при наличии клинических признаков наркологических расстройств уже действуют с 2016 года, в этой части изменений нет.

Применение лабораторных методов с целью диагностики потребления психоактивных веществ, в том числе среди водителей транспортных средств, является общемировой практикой, а профилактика является приоритетным направлением в сфере охраны здоровья, говорят в Минздраве.

При этом выявление пациентов на ранних стадиях наркологических расстройств позволяет намного лучше убеждать их обращаться к врачу и вести здоровый образ жизни, отметили в ведомстве.

Ранее в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на проект нового приказа Минздрава написал, что граждан, собирающихся получить водительские права, обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Для водителей, пытающихся вернуть права после лишения, эта процедура станет обязательной, отмечало издание.

Согласно статистике ГИБДД, в РФ в 2020 году совершено 12 845 ДТП с участием пьяных водителей, и 3 121 ДТП с участием водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования.

В общей сложности в результате этих аварий в прошлом году погибли 3 524 человека и были ранены 21 459 человек.

Минздрав РФ

Новости

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд отправил на принудительные работы 3 свидетелей из "дела Ефремова"

Шестеро детей погибли в ДТП на Ставрополье

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
ДТП с участием Михаила Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла почти в семь раз

Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова

Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');