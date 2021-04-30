Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Обследовать на наркологические расстройства предлагается тех водителей, которые ранее были лишены прав за вождение в нетрезвом виде, заявляет Минздрав России.

"Уже существующие нормы (...) дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства", - говорится в разъяснении Минздрава о предлагаемом проекте приказа.

В ведомстве отмечают, что "у лиц с заболеваниями (состояниями), вызванными употреблением психоактивных веществ, на определенной стадии их развития возникают помимо прочего нарушения ситуационного контроля и снижение критических способностей". Поэтому сам факт управления машиной в состоянии опьянения зачастую является симптомом наркологического расстройства, пояснили в Минздраве.

Предлагаемая норма призвана снизить смертность в ДТП по вине лиц, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отмечается в разъяснении.

При этом положения о необходимости лабораторного обследования при наличии клинических признаков наркологических расстройств уже действуют с 2016 года, в этой части изменений нет.

Применение лабораторных методов с целью диагностики потребления психоактивных веществ, в том числе среди водителей транспортных средств, является общемировой практикой, а профилактика является приоритетным направлением в сфере охраны здоровья, говорят в Минздраве.

При этом выявление пациентов на ранних стадиях наркологических расстройств позволяет намного лучше убеждать их обращаться к врачу и вести здоровый образ жизни, отметили в ведомстве.

Ранее в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на проект нового приказа Минздрава написал, что граждан, собирающихся получить водительские права, обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Для водителей, пытающихся вернуть права после лишения, эта процедура станет обязательной, отмечало издание.

Согласно статистике ГИБДД, в РФ в 2020 году совершено 12 845 ДТП с участием пьяных водителей, и 3 121 ДТП с участием водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования.

В общей сложности в результате этих аварий в прошлом году погибли 3 524 человека и были ранены 21 459 человек.