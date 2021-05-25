Дума одобрила в I чтении ужесточение наказания за повторную пьяную езду

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий и конкретизирующий санкции для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

Документ (1142948-7) был внесен в Думу правительством России в апреле. Согласно ему, если водитель имеет судимость за "пьяное" ДТП с серьезными последствиями - тяжким вредом здоровью или смерти - и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трех лет лишения свободы.

Кроме того, предусматривается штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет. Среди санкций также перечислены ограничение свободы и принудительные работы (до трех лет). При этом вместе с любым наказанием суду предлагается дополнительно дать возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что предлагаемые изменения должны, во-первых, уменьшить число аварий на дорогах, а во-вторых - сократить количество жертв из-за пьяных водителей.

Изменения, согласно законопроекту, предлагается внести в существующую статью 264.1 Уголовного кодекса.

В текущей редакции эта статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду - как для водителей, привлеченных к административной ответственности, так и для осужденных по соответствующим уголовным статьям (с запретом садиться за руль до трех лет). В новой редакции санкции из старой статьи сохраняются для повторной "административки", ужесточается наказание для судимых по уголовному закону водителей.

Существующее наказание неэффективно

В пояснительной записке правительство отмечает, что количество уголовных дел за езду в нетрезвом виде остается стабильно высоким и фиксируется значительное число повторных преступлений, совершенных лицами, уже имеющими аналогичную судимость: каждый пятый осужденный за повторную "пьянку" вновь и вновь садится за руль.

"В целом за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления по статье 264.1 УК, составила 20% (2018 год - 10%, 2019 - 15%) от общего числа привлеченных к ответственности по данной статье", - отмечается в записке.

При этом в некоторых регионах России этот показатель выше - например, в Удмуртии это почти каждый второй (49%) осужденный по указанной статье, в Мурманской области - почти каждый третий (30%), а в Волгоградской области - каждый четвертый (25%).

"Приведенные статистические данные, а также анализ правоприменительной практики наглядно свидетельствуют об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 2641 УК и неэффективности действующих санкций", - говорится в документе.