Шестеро детей погибли в ДТП на Ставрополье
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На Ставрополье микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли шестеро детей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Авария произошла на 535-м км трассы Р-216, - сказал он. - Пострадали 18 человек, включая 14 детей, из них шестеро погибли".
"В 16:40 на 535-м км федеральной автодороги Р-216 "Астрахань - Ставрополь" произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиль "ВАЗ-2109", грузовой автомобиль, автобус "Mercedes-Benz Sprinter"", - подтвердили в ГИБДД.
По предварительным данным инспекции, погибли шестеро детей, еще 12, в том числе восемь детей, госпитализированы.
По данным ГИБДД, дети на автобусе ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. Всего в автобусе было 18 человек: 14 детей и четверо сопровождающих.
Причина столкновения устанавливается.