Шестеро детей погибли в ДТП на Ставрополье

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На Ставрополье микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли шестеро детей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Авария произошла на 535-м км трассы Р-216, - сказал он. - Пострадали 18 человек, включая 14 детей, из них шестеро погибли".

"В 16:40 на 535-м км федеральной автодороги Р-216 "Астрахань - Ставрополь" произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиль "ВАЗ-2109", грузовой автомобиль, автобус "Mercedes-Benz Sprinter"", - подтвердили в ГИБДД.

По предварительным данным инспекции, погибли шестеро детей, еще 12, в том числе восемь детей, госпитализированы.

По данным ГИБДД, дети на автобусе ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. Всего в автобусе было 18 человек: 14 детей и четверо сопровождающих.

Причина столкновения устанавливается.