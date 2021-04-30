Стала известна причина ДТП с детьми на Ставрополье

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Дети погибли и пострадали в ДТП на Ставрополье, потому что на их микроавтобус на повороте опрокинулся грузовик и придавил их, сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

Авария случилась рядом с хутором Ямки Грачевского округа. По предварительным данным, погибли шестеро детей и не менее восьми получили травмы.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в 16:40 в пятницу на 535-м километре автотрассы Р-216 "Астрахань - Ставрополь" столкнулись "ВАЗ-2109", грузовик и автобус "Mercedes-Benz Sprinter". В автобусе дети из Волгограда ехали на соревнования в Черкесск. В нем было 14 детей и четверо взрослых. Погибли шестеро детей. Еще 12 человек, в том числе восемь детей, были госпитализированы.

Между тем в краевом Минздраве "Интерфаксу" сообщили о 16 раненых в аварии.