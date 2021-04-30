После ДТП на Ставрополье два ребенка находятся в тяжелом состоянии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В ДТП микроавтобуса с детьми на Ставрополье пострадали 16 человек, а не 12, как сообщалось ранее, заявили в краевом Минздраве. 13 пострадавших - дети. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Возраст пока точно неизвестен. Дети - подростки. Сейчас их осматривают медики", - уточнил представитель министерства.

В краевом ГИБДД сообщили, что в 16:40 на трассе Р-216 у хутора Ямки Грачевского района столкнулись микроавтобус, грузовик и "ВАЗ-2109". В автобусе везли на соревнования 14 детей из Волгограда, с ними были четверо взрослых. Шесть детей погибли.

В ГИБДД сказали, что на повороте грузовик опрокинулся и придавил автобус.