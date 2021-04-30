Что произошло за день: пятница, 30 апреля

Гибель детей в аварии на Ставрополье, задержание адвоката Ивана Павлова, внесение "Штабов Навального" в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия внесла в черный список главу Европарламента и еще семерых граждан ЕС. Таков ответ российской стороны на ограничения в отношении россиян, введенные 2 и 22 марта Советом ЕС.

- Посольство США прекращает выдавать визы, кроме иммиграционных и дипломатических. Ограничение консульских услуг объяснили сокращением консульской службы на 75% на фоне требований российской стороны. Это не будет касаться экстренных случаев, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недружественные действия США первопричиной сложностей с получением россиянами виз.

- Детская спортивная группа попала в крупное ДТП на Ставрополье с участием грузовика. Информированный источник и ГИБДД сообщали о шести погибших детях, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о пяти жертвах. Школьники ехали на микроавтобусе на соревнования по баскетболу среди девочек из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным, легковой автомобиль на трассе подрезал грузовик, а тот опрокинулся на микроавтобус.

- Таджикские военные ушли из Баткенской области Киргизии, сообщил полпред киргизского правительства в этом регионе. Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об очной встрече в мае. Правительственные делегации будут обсуждать делимитацию и демаркацию границы 1 мая. По последним данным Минздрава Киргизии, в результате перестрелки на границе пострадали 154 человека, еще 31 погиб. Таджикские СМИ сообщили, что в ходе конфликта погибли до 10 граждан Таджикистана, более 90 пострадали.

- Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов. Таким образом, у организаций будут заблокированы банковские счета и их лишат возможности открывать новые. 29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального.

- Адвоката "Команды 29" Ивана Павлова задержали после обыска. Его обвинили в разглашении данных следствия. Сам адвокат заявил, что это связано с делом его подзащитного - журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Суд назначил Павлову запрет определенных действий, не ограничив его в общении с прессой.

- В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 8 406 человек, умерли 397 пациентов. В Москве - 2 662 новых случая COVID-19.

- Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США. Лидеры также затронули урегулирование внутриукраинского кризиса и ситуацию с Алексеем Навальным.

- Осуждены трое свидетелей, давших показания в пользу Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Теван Бадасян, заявлявший, что за руль машины Ефремова у бара "Улисс" сел другой человек, получил наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Александр Кобец и Андрей Гаев, сообщившие в суде, что Ефремов после ДТП вышел из машины с пассажирской стороны, приговорены к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.