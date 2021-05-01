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Директор департамента архитектуры Сочи задержан при получении крупной взятки

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи задержан при получении через посредника многомиллионной взятки, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"Вечером пятницы в ходе встречи в одном из кафе Сочи местный директор строительной компании передал чиновнику и его знакомому 20 млн рублей, после этого противоправные действия фигурантов были пресечены оперативниками полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Полученные в кафе деньги, по данным следствия, являются частью многомиллионной взятки, которую бизнесмен должен был заплатить за разрешение построить апартаментный комплекс в Адлерском районе Сочи. За ускорение оформления и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства, чиновник и его 50-летний знакомый требовали 75 млн рублей. В случае отказа могли быть созданы условия, при которых строительство комплекса станет невозможным, говорится в сообщении.

Чтобы подтвердить договоренность, в ноябре-декабре 2020 года застройщик передал фигурантам задаток в размере 3,75 млн рублей, отмечает пресс-служба.

"В дальнейшем, понимая, что действия подозреваемых носят противоправный характер, бизнесмен обратился с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Сочи

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