Сочинский чиновник арестован за многомиллионную взятку

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летний знакомый заключены под стражу по делу и взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в воскресенье.

В зависимости от роли каждого, мужчинам предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что оперативники задержали директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и подельника во время передачи 20 млн рублей в качестве взятки в кафе Сочи. О вымогательстве правоохранительным органам сообщил генеральный директор одной из строительных компаний курорта, который намеревался получить разрешение на строительство апартаментов.

Полученные в кафе деньги, по данным следствия, являются частью многомиллионной взятки, которую бизнесмен должен был заплатить за разрешение построить комплекс в Адлерском районе Сочи: чиновник и его знакомый требовали 75 млн рублей, а в случае отказа грозили сделать строительство невозможным.