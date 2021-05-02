Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 02.05В России 4 823 255+8 697В мире 152 196 159+796 679

Сочинский чиновник арестован за многомиллионную взятку

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летний знакомый заключены под стражу по делу и взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в воскресенье.

В зависимости от роли каждого, мужчинам предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что оперативники задержали директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и подельника во время передачи 20 млн рублей в качестве взятки в кафе Сочи. О вымогательстве правоохранительным органам сообщил генеральный директор одной из строительных компаний курорта, который намеревался получить разрешение на строительство апартаментов.

Полученные в кафе деньги, по данным следствия, являются частью многомиллионной взятки, которую бизнесмен должен был заплатить за разрешение построить комплекс в Адлерском районе Сочи: чиновник и его знакомый требовали 75 млн рублей, а в случае отказа грозили сделать строительство невозможным.

Сочи

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 2 мая

ФК "Тамбов" проиграл "Ростову" и вылетел из Российской премьер-лиги

На Ставрополье арестован подозреваемый по делу о гибели детей в ДТП

В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию

Строевые истребители Су-30СМ пройдут глубокую модернизацию

Сотрудник ГУФСИН по Иркутской области арестован по делу о взятке в 60 млн руб.

Подростка задушили цепью в Приморье

Трое из шести пропавших в Кольском заливе рыбаков погибли

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Что произошло за день: суббота, 1 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');