Водитель попавшего 1 мая в ДТП автобуса уснул за рулем

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань в ночь на 1 мая и допустивший ДТП с тремя погибшими, уснул за рулем, сообщил директор компании "Пять звезд" Юрий Васильев.

"Заснул за рулем водитель. Это было ночью", - сказал Василев в видео, размещенном на официальной странице компании в социальной сети.Он добавил, что согласно требованиям перевозок, в салоне на этом рейсе находился и водитель-сменщик.

"Они (водители - ИФ) менялись, перед этим они отдыхали. Там никаких нарушений нет в этом смысле. Просто поужинали (...) и через два часа человек задремал", - добавил руководитель.

По словам Васильева, водитель, который находился за рулем во время аварии, работал в "Пять звезд" около пяти лет. Ранее в ГИБДД сообщали, что его общий стаж вождения - 10 лет. Возраст водителя - 31 год.

Директор компании-перевозчика также отметил, что для всех участников того рейса предусмотрены компенсации.

Как сообщалось, ДТП произошло в ночь на 1 мая в 140 км от поселка Лидога трассы Лидога - Ванино. Пассажирский автобус выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В салоне в этот момент находились 32 пассажира и два водителя. Погибли трое пассажиров, включая девушку-подростка 17 лет. Еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее пострадавших пассажиров доставили вертолетом в Хабаровск. Позже людей успешно прооперировали.

Пресс-служба правительства региона сообщала, что семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. В рамках режима ЧС межмуниципального характера предусмотрены компенсации пострадавшим: с легкими травмами - в размере 200 тыс. рублей, с травмами средней и тяжелой степени тяжести - 400 тыс. рублей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)".

Расследование было передано в Главное следственного управления СК России. Водителя автобуса задержали, освидетельствование показало, что он был трезв.