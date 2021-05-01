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Ялта вернется к подаче воды по часам в октябре

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Вода в Ялте будет подаваться почти без ограничений до октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"С сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 6:00 до 00:00 ежедневно. С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной. С октября возвращаемся в график 3 на 3, то есть 3 часа утром и 3 часа вечером", - написал он на своей странице во "ВКонтакте" в субботу.

При этом Аксенов уточнил, что этот план принят с учетом пессимистичного прогноза - в случае полного отсутствия осадков.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 смогла почти полностью отменить график, так как с гор сошел снег и пополнил запасы воды в водохранилищах поверхностного стока, кроме того, она есть в дополнительных источниках: водопадах и реках. Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после перерыва в 8 месяцев. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство России осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин этой весной добавил еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Крым Ялта Сергей Аксенов

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