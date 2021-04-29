Симферопольцам вернут горячую воду благодаря накопленным запасам

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Подача горячей воды в дома жителей Симферополя возобновится 1 мая благодаря пополнению водохранилищ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг.

"Нам удалось накопить в водохранилищах Симферополя достаточный объем воды, чтобы с 1 мая с 6:00 обеспечить город подачей горячей воды", - написал Аксенов на своей странице во ВКонтакте.

По его словам, накопленные запасы позволяют городу "спокойно себя чувствовать как минимум до конца года".

При этом в Ялте и Алуште графики подачи воды остаются прежними. "К сожалению, это вынужденная мера, однако в ближайшее время, возможно, получится принять ряд решений, которые позволят разрядить ситуацию", - добавил глава Крыма.

В целом Крым готов к проведению курортного сезона в условиях последствий засухи, заверил он. "Во всех санаторных комплексах установлены емкости для воды, при этом ни один санаторий по отдельному графику не обеспечивается. Для всех одинаковые условия", - пояснил Аксенов.

Ранее подачу воды в дома жителей Симферополя увеличили с 6 до 18 часов в сутки, отключения остались только ночью.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го. Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин РФ обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.