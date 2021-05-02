Путин поздравил россиян с Пасхой

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, сообщает пресс-служба Кремля.

"Важно отметить плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога", - говорится в поздравлении Путина, распространенным его пресс-службой.

Президент подчеркнул, что церковь "неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, и многое делает для решения насущных социальных проблем".

"Особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей", - добавил Путин.

Он также поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что под его предстоятельством церковь "активно участвует в жизни общества, многое делает для сбережения непреходящих исторических, культурных, семейных ценностей".