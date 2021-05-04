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На месте схода лавины в Бурятии нашли трех погибших туристов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Тункинском районе Бурятии сотрудники МЧС нашли двух погибших участников туристической группы, которая 3 мая попала под снежную лавину на перевале Горелова.

"Обнаружены тела двух человек. Поисковая операция завершена", - сообщил "Интерфаксу" представитель регионального управления МЧС.

Группа из пяти человек из города Зеленогорск Красноярского края попала под лавину 3 мая рядом с селом Монды. Выжили двое мужчин, они нашли тело третьего. Еще двое числились пропавшими, пока их тела не были обнаружены.

Выживших вертолет МЧС доставил в Иркутск. Их состояние врачи скорой помощи оценили как удовлетворительное.

По факту случившегося началась доследственная проверка. По данным СК, туристическая группа была зарегистрирована в МЧС 21 апреля. Туристы собирались пройти по труднодоступной местности 97 километров от устья реки Буговек до устья реки Белый Иркут. 2 мая группа вышла на маршрут, а 9 мая планировала его завершить.

Бурятия МЧС Иркутск Зеленогорск

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